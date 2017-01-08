Воскобоева пробилась во второй круг турнира в Хобарте
В австралийском Хобарте проходит женский представительный хардовый турнир, сообщат Sports.kz.
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В первом раунде соревнований казахстанка Галина Воскобоева, 312-й номер мирового рейтинга, переиграла француженку Полин Парментье, 69-ю в мире, хотя начала первый сет со счета 0:2. Итог матча — 6:4, 6:3.
Счет в очном противостоянии спортсменок стал 4:1 в пользу Гали.
В 1/8 финала Воскобоевой будет противостоять победительница встречи между немкой Анникой Бек и голландкой Кики Бертенс.
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