Светлана Кузнецова вышла во второй круг турнира WTA в Сиднее
МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Россиянка Светлана Кузнецова победила румынку Ирину Бегу в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австралийском Сиднее (призовой фонд 710 тысяч долларов).
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Российская теннисистка, посеянная на турнире под пятым номером, одержала победу со счетом 6:1, 6:4. Матч продолжался 1 час 16 минут.
Во втором круге Кузнецова, являющаяся действующей чемпионкой турнира, сыграет с победительницей пары Саманта Стосур (Австралия) — Анастасия Павлюченкова (Россия).
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