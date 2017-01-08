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https://sport.mail.ru/news/tennis/28356206/
8 января 2017, 12:18 | Теннис | ТАСС

Светлана Кузнецова вышла во второй круг турнира WTA в Сиднее

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Россиянка Светлана Кузнецова победила румынку Ирину Бегу в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австралийском Сиднее (призовой фонд 710 тысяч долларов).

Российская теннисистка в двух сетах победила румынку Ирину Бегу. Увеличить
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Российская теннисистка, посеянная на турнире под пятым номером, одержала победу со счетом 6:1, 6:4. Матч продолжался 1 час 16 минут.

Во втором круге Кузнецова, являющаяся действующей чемпионкой турнира, сыграет с победительницей пары Саманта Стосур (Австралия) — Анастасия Павлюченкова (Россия).
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