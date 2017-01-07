Джокович обыграл Маррея в финале турнира в Дохе
МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Серб Новак Джокович обыграл первую «ракетку» мира британца Энди Маррея в финале турнира Ассоциации
теннисистов-профессионалов (ATP) в Дохе (призовой фонд $1,2 млн).
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Серб одержал победу в трех сетах со счетом 6:3, 5:7, 6:4.
Маррей прервал серию из 28 побед во всех турнирах. Для Джоковича, который является второй «ракеткой» мира, титул стал 67-м в карьере на турнирах ATP.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter