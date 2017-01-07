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https://sport.mail.ru/news/tennis/28355222/
7 января 2017, 21:58 | Теннис | ТАСС

Джокович обыграл Маррея в финале турнира в Дохе

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Серб Новак Джокович обыграл первую «ракетку» мира британца Энди Маррея в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дохе (призовой фонд $1,2 млн).

Серб одержал победу в трех сетах со счетом 6:3 5:7 6:4. Увеличить
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Серб одержал победу в трех сетах со счетом 6:3, 5:7, 6:4.

Маррей прервал серию из 28 побед во всех турнирах. Для Джоковича, который является второй «ракеткой» мира, титул стал 67-м в карьере на турнирах ATP.
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