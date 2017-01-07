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https://sport.mail.ru/news/tennis/28352977/
7 января 2017, 14:29 | Теннис | Р-Спорт

Плишкова выиграла турнир в Брисбене, обыграв Корне

МОСКВА, 7 янв — Р-Спорт. Чешская теннисистка Каролина Плишкова стала победительницей турнира в австралийском Брисбене, призовой фонд которого превышает 890 тысяч долларов.

Третья ракетка турнира Плишкова в финале переиграла француженку Ализе Корне со счетом 6:0, 6:3. Встреча продолжалась чуть более часа.

Плишкова завоевала в Брисбене свой первый титул WTA в сезоне в одиночном разряде и седьмой в карьере.
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