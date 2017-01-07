Плишкова выиграла турнир в Брисбене, обыграв Корне
МОСКВА, 7 янв —
Р-Спорт. Чешская теннисистка Каролина Плишкова стала победительницей турнира в австралийском Брисбене, призовой фонд которого превышает 890 тысяч долларов.
Третья ракетка турнира Плишкова в финале переиграла француженку Ализе Корне со счетом 6:0, 6:3. Встреча продолжалась чуть более часа.
Плишкова завоевала в Брисбене свой первый титул WTA в сезоне в одиночном разряде и седьмой в карьере.
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