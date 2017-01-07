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https://sport.mail.ru/news/tennis/28352293/
7 января 2017, 11:56 | Теннис | Р-Спорт

Синякова завоевала первый титул WTA в карьере, победив в Шэньчжэне

МОСКВА, 7 янв — Р-Спорт. Чешка Катерина Синякова стала победительницей теннисного турнира в Шэньчжэне (Китай), призовой фонд которого превышает 625 тысяч долларов.

Синякова в финале взяла верх над восьмой ракеткой турнира американкой Элисон Риске со счетом 6:3, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 18 минут.

Для 20-летней Синяковой этот титул стал первым в карьере на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA).
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