ITF: Петрова удалена из пула тестируемых на допинг как завершившая карьеру

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Согласно информации на официальном сайте ITF, Петрова считается завершившей карьеру со 2 января нынешнего года.

Последним турниром, на котором выступала россиянка, был турнир в Чарльстоне (США), который прошел в конце марта — начале апреля 2014 года. Тогда она уступила в матче первого круга представительнице Новой Зеландии Марине Эракович — 6:4, 3:6, 4:6.

В активе 34-летней россиянки за карьеру 13 титулов WTA в одиночном разряде и 24 — в парном. В 2012 году Петрова в дуэте с Марией Кириленко стала бронзовым призером лондонской Олимпиады в парном разряде.