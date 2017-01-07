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https://sport.mail.ru/news/tennis/28350926/
7 января 2017, 12:10 | Теннис | Р-Спорт

ITF: Петрова удалена из пула тестируемых на допинг как завершившая карьеру

МОСКВА, 7 янв — Р-Спорт. Российская теннисистка 34-летняя Надежда Петрова удалена из пула тестируемых на допинг как завершившая карьеру, сообщается на официальном сайте Международной федерации тенниса (ITF).

Российская теннисистка 34-летняя Надежда Петрова удалена из пула тестируемых на допинг как завершившая карьеру сообщается на официальном сайте Международной федерации тенниса (ITF). Увеличить
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Согласно информации на официальном сайте ITF, Петрова считается завершившей карьеру со 2 января нынешнего года.

Последним турниром, на котором выступала россиянка, был турнир в Чарльстоне (США), который прошел в конце марта — начале апреля 2014 года. Тогда она уступила в матче первого круга представительнице Новой Зеландии Марине Эракович — 6:4, 3:6, 4:6.

В активе 34-летней россиянки за карьеру 13 титулов WTA в одиночном разряде и 24 — в парном. В 2012 году Петрова в дуэте с Марией Кириленко стала бронзовым призером лондонской Олимпиады в парном разряде.

В сентябре 2014 года уже появлялась информация о том, что Петрова завершает карьеру из-за хронической травмы бедра, однако впоследствии спортсменка объявила, что решила сделать паузу и в случае, если повреждение не будет доставлять ей дискомфорт, она намерена вернуться на корт.
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