ITF: Петрова удалена из пула тестируемых на допинг как завершившая карьеру
МОСКВА, 7 янв —
Р-Спорт. Российская теннисистка 34-летняя Надежда Петрова удалена из пула тестируемых на допинг как завершившая карьеру, сообщается на официальном сайте Международной федерации тенниса (ITF).
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Согласно информации на официальном сайте ITF, Петрова считается завершившей карьеру со 2 января нынешнего года.
Последним турниром, на котором выступала россиянка, был турнир в Чарльстоне (США), который прошел в конце марта — начале апреля 2014 года. Тогда она уступила в матче первого круга представительнице Новой Зеландии Марине Эракович — 6:4, 3:6, 4:6.
В активе 34-летней россиянки за карьеру 13 титулов WTA в одиночном разряде и 24 — в парном. В 2012 году Петрова в дуэте с Марией Кириленко стала бронзовым призером лондонской Олимпиады в парном разряде.
В сентябре 2014 года уже появлялась информация о том, что Петрова завершает карьеру
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter