Фернандо Вердаско: Сейчас я очень сильно расстроен

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«Разумеется, сейчас я очень расстроен. Проигрывать таким образом всегда невероятно обидно, независимо от того, какой соперник тебе противостоит. Я был так близок к победе….

Впрочем, я доволен тем, как начался этот сезон. Надеюсь, что это задаст хороший тон всему году, — приводит слова Вердаско официальный сайт АТР.