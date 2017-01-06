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6 января 2017, 22:56 | Теннис | GoTennis.ru

Фернандо Вердаско: Сейчас я очень сильно расстроен

Испанский теннисист Фернандо Вердаско прокомментировал своё поражение от серба Новака Джоковича в полуфинале турнира в Дохе. Отметим, что в данном матче испанец не смог реализовать пять матч-пойнтов.

Испанский теннисист <span class=error>Фернандо</span> <span class=error>Вердаско</span> прокомментировал своё поражение от серба <span class=error>Новака</span> Джоковича в полуфинале турнира в Дохе. Отметим что в данном матче испанец не смог реализовать пять <nobr>матч-пойнтов.</nobr> Увеличить
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«Разумеется, сейчас я очень расстроен. Проигрывать таким образом всегда невероятно обидно, независимо от того, какой соперник тебе противостоит. Я был так близок к победе….

Впрочем, я доволен тем, как начался этот сезон. Надеюсь, что это задаст хороший тон всему году, — приводит слова Вердаско официальный сайт АТР.
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