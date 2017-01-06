Фернандо Вердаско: Сейчас я очень сильно расстроен
Испанский теннисист Фернандо Вердаско прокомментировал своё поражение от серба Новака Джоковича в полуфинале турнира в Дохе. Отметим, что в данном матче испанец не смог реализовать пять
матч-пойнтов.
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Видимо, что-то случилось...
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«Разумеется, сейчас я очень расстроен. Проигрывать таким образом всегда невероятно обидно, независимо от того, какой соперник тебе противостоит. Я был так близок к победе….
Впрочем, я доволен тем, как начался этот сезон. Надеюсь, что это задаст хороший тон всему году, — приводит слова Вердаско официальный сайт АТР.
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