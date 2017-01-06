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https://sport.mail.ru/news/tennis/28350337/
6 января 2017, 22:23 | Теннис | GoTennis.ru

Надежда Петрова официально завершила карьеру

Российская теннисистка Надежда Петрова официально объявила о завершении профессиональной карьеры. Об этом сообщает пресс-служба ITF.

Российская теннисистка Надежда <span class=error>Петрова</span> официально объявила о завершении профессиональной карьеры. Об этом сообщает <nobr>пресс-служба</nobr> ITF. Увеличить
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Надежда начала выступления в Туре в 1999 году. Всего за карьеру она выиграла 13 турниров WTA в одиночном разряде и 24 — в парном, заработав при этом $12,466,924 призовых.

Лучшим достижением Петровой на турнирах «Большого шлема» стал выход в полуфинал «Ролан Гаррос» в 2003 и 2005 годах. В парном разряде россиянка доходила до финала «Ролан Гаррос» (2012) и US Open (2010).

В мае 2006 года Надежда поднялась на третье место в одиночном рейтинге WTA — самое высокое в своей карьере. В парном разряде лучшей позицией Петровой также является третья строчка.

Последний матч Петрова провела в апреле 2014 года на соревнованиях в Чарльстоне (США), после чего объявила о паузе в выступлениях. Официальной датой завершения карьеры спортсменки значится 2 января 2017 года.
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