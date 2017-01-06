Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/28350281/
6 января 2017, 22:12 | Теннис | GoTennis.ru

Доха. Энди Маррей оказался сильнее Томаша Бердыха

Британский теннисист Энди Маррей преодолел барьер ½ финала турнира в Дохе, переиграв в двух сетах чеха Томаша Бердыха, — 6/3, 6/4.

Британский теннисист <span class=error>Энди</span> <span class=error>Маррей</span> преодолел барьер ½ финала турнира в Дохе переиграв в двух сетах чеха <span class=error>Томаша</span> <span class=error>Бердыха</span> — 6/3 6/4. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Поединок продлился 1 час 41 минуту. Первая ракетка мира, 29-летний Энди, сделал три брейка и десять эйсов, один раз ошибившись при подаче. 31-летний Бердых, занимающий десятое место в рейтинге АТР, один раз взял подачу соперника, совершил два эйса и одну двойную ошибку. Британец остаётся лидером в личных встречах игроков — 11:6.

В финале соревнований Qatar ExxonMobil Open Маррей померится силами с сербом Новаком Джоковичем.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
06 января

Надежда Петрова официально завершила карьеру

Доха. Энди Маррей оказался сильнее Томаша Бердыха

Новак Джокович: В нашем поединке Вердаско был лучше