Доха. Энди Маррей оказался сильнее Томаша Бердыха
Британский теннисист Энди Маррей преодолел барьер ½ финала турнира в Дохе, переиграв в двух сетах чеха Томаша Бердыха, — 6/3, 6/4.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Поединок продлился 1 час 41 минуту. Первая ракетка мира, 29-летний Энди, сделал три брейка и десять эйсов, один раз ошибившись при подаче. 31-летний Бердых, занимающий десятое место в рейтинге АТР, один раз взял подачу соперника, совершил два эйса и одну двойную ошибку. Британец остаётся лидером в личных встречах игроков — 11:6.
В финале соревнований Qatar ExxonMobil Open Маррей померится силами с сербом Новаком Джоковичем.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter