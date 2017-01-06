Доха. Энди Маррей оказался сильнее Томаша Бердыха

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Поединок продлился 1 час 41 минуту. Первая ракетка мира, 29-летний Энди, сделал три брейка и десять эйсов, один раз ошибившись при подаче. 31-летний Бердых, занимающий десятое место в рейтинге АТР, один раз взял подачу соперника, совершил два эйса и одну двойную ошибку. Британец остаётся лидером в личных встречах игроков — 11:6.

В финале соревнований Qatar ExxonMobil Open Маррей померится силами с сербом Новаком Джоковичем.