Новак Джокович: В нашем поединке Вердаско был лучше

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«Мне сложно описать словами то, каким образом я сумел выбраться из такого трудного положения. Фернандо всегда был для меня очень непростым оппонентом. Сегодня он играл лучше и заслужил победу. Просто удача была не на его стороне», — заявил Новак в интервью на корте.

«Не сказал бы, что действовал безошибочно, когда отыгрывал матчболы. Кроме того, погодные условия вновь были далеко не самые лучшие. Рад, что выиграл в столь ярком поединке. Благодарен болельщикам за поддержку», — добавил Джокович.