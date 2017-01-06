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https://sport.mail.ru/news/tennis/28350168/
6 января 2017, 21:40 | Теннис | GoTennis.ru

Новак Джокович: В нашем поединке Вердаско был лучше

Сербский теннисист Новак Джокович поделился своими впечатлениями после победы над испанцем Фернандо Вердаско в полуфинале соревнований в Дохе.

Сербский теннисист <span class=error>Новак</span> Джокович поделился своими впечатлениями после победы над испанцем <span class=error>Фернандо</span> <span class=error>Вердаско</span> в полуфинале соревнований в Дохе. Увеличить
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«Мне сложно описать словами то, каким образом я сумел выбраться из такого трудного положения. Фернандо всегда был для меня очень непростым оппонентом. Сегодня он играл лучше и заслужил победу. Просто удача была не на его стороне», — заявил Новак в интервью на корте.

«Не сказал бы, что действовал безошибочно, когда отыгрывал матчболы. Кроме того, погодные условия вновь были далеко не самые лучшие. Рад, что выиграл в столь ярком поединке. Благодарен болельщикам за поддержку», — добавил Джокович.
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