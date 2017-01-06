Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/28349990/
6 января 2017, 20:52 | Теннис | GoTennis.ru

Роджер Федерер: С каждым матчем я действую всё увереннее

Швейцарский теннисист Роджер Федерер поделился своими впечатлениями от выступления на турнире Кубок Хопмана, где он сегодня переиграл француза Ришара Гаске.

Швейцарский теннисист Роджер <span class=error>Федерер</span> поделился своими впечатлениями от выступления на турнире Кубок <span class=error>Хопмана</span> где он сегодня переиграл француза <span class=error>Ришара</span> <span class=error>Гаске</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«На этих соревнованиях я провёл три поединка, что помогло мне лучше почувствовать мяч. С каждым днём я всё увереннее перемещаюсь по корту, и это меня очень радует», — приводит слова Роджера пресс-служба соревнований.

«Не знаю, какой из матчей здесь стал лучшим лично для меня. Важно уметь обыгрывать любых оппонентов. В целом, я удовлетворён своей нынешней формой», — добавил Федерер.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
06 января

Роджер Федерер: С каждым матчем я действую всё увереннее

Михаил Южный покидает турнир Aircel Chennai Open

Милош Раонич: Подача принесла мне много очков