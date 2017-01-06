Роджер Федерер: С каждым матчем я действую всё увереннее
Швейцарский теннисист Роджер Федерер поделился своими впечатлениями от выступления на турнире Кубок Хопмана, где он сегодня переиграл француза Ришара Гаске.
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«На этих соревнованиях я провёл три поединка, что помогло мне лучше почувствовать мяч. С каждым днём я всё увереннее перемещаюсь по корту, и это меня очень радует», — приводит слова Роджера
«Не знаю, какой из матчей здесь стал лучшим лично для меня. Важно уметь обыгрывать любых оппонентов. В целом, я удовлетворён своей нынешней формой», — добавил Федерер.
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