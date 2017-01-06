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6 января 2017, 20:29 | Теннис | GoTennis.ru

Михаил Южный покидает турнир Aircel Chennai Open

Российский теннисист Михаил Южный не смог пройти в полуфинал турнира в Ченнае, проиграв в трёх партиях испанцу Роберто Баутисте-Агуту, — 6/2, 4/6, 4/6.

Российский теннисист Михаил Южный не смог пройти в полуфинал турнира в <span class=error>Ченнае</span> проиграв в трёх партиях испанцу <span class=error>Роберто</span> <nobr>Баутисте-Агуту</nobr> — 6/2 4/6 4/6. Увеличить
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Поединок продолжался 2 часа 4 минуты. 57-я ракетка мира, 34-летний Южный четырежды брал подачу оппонента, совершил два эйса и столько же двойных ошибок. 28-летний Роберто, занимающий 14-е место в рейтинге АТР, реализовал четыре брейк-пойнта, сделал один эйс и три двойные ошибки. Прежде между собой игроки не встречались.

В матче за выход в финал соревнований Aircel Chennai Open Баутиста-Агут померится силами с французом Бенуа Пэром.
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