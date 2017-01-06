Михаил Южный покидает турнир Aircel Chennai Open

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Поединок продолжался 2 часа 4 минуты. 57-я ракетка мира, 34-летний Южный четырежды брал подачу оппонента, совершил два эйса и столько же двойных ошибок. 28-летний Роберто, занимающий 14-е место в рейтинге АТР, реализовал четыре брейк-пойнта, сделал один эйс и три двойные ошибки. Прежде между собой игроки не встречались.