Фернандо Вердаско проиграл Новаку Джоковичу в полуфинале теннисного турнира в Дохе
МОСКВА, 6 янв —
Р-Спорт. Испанский теннисист Фернандо Вердаско не смог преодолеть барьер полуфинала на турнире в Дохе (Катар), призовой фонд которого превышает 1,2 миллиона долларов, уступив второй ракетке мира сербу Новаку Джоковичу.
В пятницу Джокович обыграл Вердаско в трех сетах — 4:6, 7:6 (9:7), 6:3. Матч продолжался чуть более 2 часов и 22 минут. Серб совершил три эйса против двух у соперника, а также допустил одну двойную ошибку (у испанца их три). Это была 13-я очная встреча оппонентов, на счету Джоковича стало 9 побед.
В финале соревнований в столице Катара серб сыграет с победителем матча между британцем Энди Марреем, посеянным под первым номером, и чехом Томашем Бердыхом (3).
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