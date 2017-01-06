Фернандо Вердаско проиграл Новаку Джоковичу в полуфинале теннисного турнира в Дохе

В пятницу Джокович обыграл Вердаско в трех сетах — 4:6, 7:6 (9:7), 6:3. Матч продолжался чуть более 2 часов и 22 минут. Серб совершил три эйса против двух у соперника, а также допустил одну двойную ошибку (у испанца их три). Это была 13-я очная встреча оппонентов, на счету Джоковича стало 9 побед.

В финале соревнований в столице Катара серб сыграет с победителем матча между британцем Энди Марреем, посеянным под первым номером, и чехом Томашем Бердыхом (3).