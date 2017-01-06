Ченнай. Бенуа Пэр отдал Альяжу Бедене только три гейма

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Матч продолжался 1 час 1 минуту. 47-й номер рейтинга АТР, 27-летний Бенуа, записал в свой актив по четыре брейка и эйса, четырежды ошибившись при подаче. Его ровесник Бедене, занимающий 101-ю строчку мировой классификации, совершил четыре подачи навылет и три двойные ошибки. Француз вышел вперёд в личных встречах игроков — 2:1.