Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/28349001/
6 января 2017, 18:04 | Теннис | GoTennis.ru

Альберт Рамос завершил выступление на соревнованиях в Ченнае

Испанский теннисист Альберт Рамос не смог преодолеть барьер ¼ финала турнира в Ченнае (Индия), проиграв в двух сетах израильтянину Дуди Селе, — 5/7, 4/6.

Испанский теннисист Альберт <span class=error>Рамос</span> не смог преодолеть барьер ¼ финала турнира в <span class=error>Ченнае</span> (Индия) проиграв в двух сетах израильтянину <span class=error>Дуди</span> Селе — 5/7 4/6. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Поединок продлился 1 час 44 минуты. 27-я ракетка мира, 28-летний Рамос, один раз взял подачу оппонента, совершил два эйса и одну двойную ошибку. 31-летний Дуди, занимающий 96-ю позицию в мировой классификации, записал в свой актив три брейка и девять эйсов, один раз ошибившись при подаче. Ранее между собой игроки не встречались.

В полуфинале соревнований Aircel Chennai Open Села померится силами с россиянином Даниилом Медведевым.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
06 января

Ченнай. Бенуа Пэр отдал Альяжу Бедене только три гейма

Хобарт. Екатерина Александрова с победы стартовала в квалификации турнира

Альберт Рамос завершил выступление на соревнованиях в Ченнае