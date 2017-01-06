Альберт Рамос завершил выступление на соревнованиях в Ченнае
Испанский теннисист Альберт Рамос не смог преодолеть барьер ¼ финала турнира в Ченнае (Индия), проиграв в двух сетах израильтянину Дуди Селе, — 5/7, 4/6.
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Поединок продлился 1 час 44 минуты. 27-я ракетка мира, 28-летний Рамос, один раз взял подачу оппонента, совершил два эйса и одну двойную ошибку. 31-летний Дуди, занимающий 96-ю позицию в мировой классификации, записал в свой актив три брейка и девять эйсов, один раз ошибившись при подаче. Ранее между собой игроки не встречались.
В полуфинале соревнований Aircel Chennai Open Села померится силами с россиянином Даниилом Медведевым.
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