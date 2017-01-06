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6 января 2017, 17:55 | Теннис | УНИАН

Свитолина не смогла пройти в финал теннисного турнира в Брисбене, но покидает его с рекордом

Украинская теннисистка Элина Свитолина остановилась в полуфинале турнира в Брисбене, Австралия.

Украинская теннисистка <span class=error>Элина</span> Свитолина остановилась в полуфинале турнира в Брисбене Австралия. Увеличить
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После триумфальной победы над первой ракеткой мира Ангелик Кербер украинка уступила в полуфинале чешке Каролине Плишковой со счетом 2:6, 4:6, передает Проспорт.

Поединок продолжался 1 час 4 минуты. На счету украинки 1 эйс и 6 двойных ошибок.

В понедельник Свитолина установит новый личный и национальный рекорд в одиночном рейтинге WTA — она стала 13-й.

В финале Плишкова встретится с Ализе Корне.

Как сообщал УНИАН, 5 января в Брисбене (Австралия) завершился четвертьфинальный матч теннисного турнира серии WTA Premier, в котором украинка Элина Свитолина (14-й номер мирового рейтинга) обыграла сильнейшую теннисистку мира Анжелику Кербер из Германии.

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Новым тренером украинской теннисистки стал испанец

По окончании нынешнего сезона первая ракетка Украины Элина Свитолина завершила сотрудничество со своим тренером Йеном Хьюзом, вместе с которым добралась до рекордного для себя и для Украины 14-го места в мировом рейтинге WTA.
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