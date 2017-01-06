Свитолина не смогла пройти в финал теннисного турнира в Брисбене, но покидает его с рекордом

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После триумфальной победы над первой ракеткой мира Ангелик Кербер украинка уступила в полуфинале чешке Каролине Плишковой со счетом 2:6, 4:6, передает Проспорт.

Поединок продолжался 1 час 4 минуты. На счету украинки 1 эйс и 6 двойных ошибок.

В понедельник Свитолина установит новый личный и национальный рекорд в одиночном рейтинге WTA — она стала 13-й.

В финале Плишкова встретится с Ализе Корне.

Как сообщал УНИАН, 5 января в Брисбене (Австралия) завершился четвертьфинальный матч теннисного турнира серии WTA Premier, в котором украинка Элина Свитолина (14-й номер мирового рейтинга) обыграла сильнейшую теннисистку мира Анжелику Кербер из Германии.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">.<a href="https://twitter.com/KaPliskova">@KaPliskova</a> downs Svitolina 6-2, 6-4!<br><br>Sets up a <a href="https://twitter.com/BrisbaneTennis">@BrisbaneTennis</a> Final meeting against <a href="https://twitter.com/alizecornet">@alizecornet</a>! <a href="https://t.co/31OpuGMuGO">pic.twitter.com/31OpuGMuGO</a></p>— WTA (@WTA) <a href="https://twitter.com/WTA/status/817359221981224960">6 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>