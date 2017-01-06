Кубок Хопмана. Сборная Франции взяла верх над командой Швейцарии
Национальная сборная Франции нанесла поражение команде Швейцарии на групповом этапе турнира Кубок Хопмана, который проходит в австралийском городе Перт, — 2:1.
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Первое и единственное очко в копилку сборной Швейцарии принёс 16-й номер рейтинга АТР, 35-летний Роджер Федерер, победивший 30-летнего Ришара Гаске, занимающего 18-ю позицию в мировой классификации, — 6/1, 6/4.
Сравняла счёт во встрече 42-я ракетка мира, 23-летняя Кристина Младенович, переигравшая 19-летнюю Белинду Бенчич, находящуюся на 43-й строчке мировой табели о рангах, — 6/4, 2/6, 6/3.
Окончательный счёт в матче установили Гаске и Младенович, которые переиграли Федерера и Бенчич со счётом 4/2, 4/2.
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