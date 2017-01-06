Ченнай. Даниил Медведев стал первым полуфиналистом турнира

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За 1 час 24 минуты, проведённые на корте, Даниил записал в свой актив восемь эйсов, пять брейков и две двойные ошибки, тогда как Йозеф трижды подавал навылет, реализовал один брейк-пойнт и пять раз ошибся на подаче. Прежде спортсмены друг с другом не встречались.

В полуфинале турнира в Ченнае представитель России сыграет или с израильтянином Дуди Селой, или с испанцем Альбертом Рамосом.