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https://sport.mail.ru/news/tennis/28348391/
6 января 2017, 16:25 | Теннис | GoTennis.ru

Ченнай. Даниил Медведев стал первым полуфиналистом турнира

20-летний российский теннисист Даниил Медведев, занимающий 99-е место в рейтинге АТР, вышел в ½ финала соревнований Aircel Chennai Open в Индии, переиграв 117-ю ракетку мира, 24-летнего словака Йозефа Ковалика, — 6/1, 6/4.

20-летний российский теннисист Даниил <span class=error>Медведев</span> занимающий 99-е место в рейтинге <span class=error>АТР</span> вышел в ½ финала соревнований Aircel Chennai <span class=error>Open</span> в Индии переиграв 117-ю ракетку мира 24-летнего словака <span class=error>Йозефа</span> <span class=error>Ковалика</span> — 6/1 6/4. Увеличить
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За 1 час 24 минуты, проведённые на корте, Даниил записал в свой актив восемь эйсов, пять брейков и две двойные ошибки, тогда как Йозеф трижды подавал навылет, реализовал один брейк-пойнт и пять раз ошибся на подаче. Прежде спортсмены друг с другом не встречались.

В полуфинале турнира в Ченнае представитель России сыграет или с израильтянином Дуди Селой, или с испанцем Альбертом Рамосом.
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