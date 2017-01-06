Ченнай. Даниил Медведев стал первым полуфиналистом турнира
20-летний российский теннисист Даниил Медведев, занимающий 99-е место в рейтинге АТР, вышел в ½ финала соревнований Aircel Chennai Open в Индии, переиграв 117-ю ракетку мира, 24-летнего словака Йозефа Ковалика, — 6/1, 6/4.
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За 1 час 24 минуты, проведённые на корте, Даниил записал в свой актив восемь эйсов, пять брейков и две двойные ошибки, тогда как Йозеф трижды подавал навылет, реализовал один
В полуфинале турнира в Ченнае представитель России сыграет или с израильтянином Дуди Селой, или с испанцем Альбертом Рамосом.
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