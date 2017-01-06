Милош Раонич победил Рафаэля Надаля в четвертьфинале теннисного турнира в Брисбене
МОСКВА, 6 янв —
Р-Спорт. Канадец Милош Раонич вышел в полуфинал теннисного турнира в Брисбене (Австралия), призовой фонд которого составляет около 440 тысяч долларов.
В четвертьфинале Раонич, первый номер посева, победил пятую ракетку соревнований испанца Рафаэля Надаля со счетом 4:6, 6:3, 6:4. Теннисисты провели на корте 2 часа 20 минут.
Соперником Раонича в полуфинале будет болгарин Григор Димитров (7-й сеяный). Вторую полуфинальную пару составили японец Кэй Нисикори и швейцарец Станислас Вавринка.
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