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https://sport.mail.ru/news/tennis/28347881/
6 января 2017, 15:42 | Теннис | Р-Спорт

Милош Раонич победил Рафаэля Надаля в четвертьфинале теннисного турнира в Брисбене

МОСКВА, 6 янв — Р-Спорт. Канадец Милош Раонич вышел в полуфинал теннисного турнира в Брисбене (Австралия), призовой фонд которого составляет около 440 тысяч долларов.

В четвертьфинале Раонич, первый номер посева, победил пятую ракетку соревнований испанца Рафаэля Надаля со счетом 4:6, 6:3, 6:4. Теннисисты провели на корте 2 часа 20 минут.

Соперником Раонича в полуфинале будет болгарин Григор Димитров (7-й сеяный). Вторую полуфинальную пару составили японец Кэй Нисикори и швейцарец Станислас Вавринка.
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