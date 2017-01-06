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https://sport.mail.ru/news/tennis/28347334/
6 января 2017, 14:08 | Теннис | Р-Спорт

Схюрс/Воракова сыграют с Бертенс/Ларссон в финале теннисного турнира в Окленде

МОСКВА, 6 янв — Р-Спорт. Голландка Деми Схюрс и чешка Рената Воракова сыграют с голландкой Кики Бертенс и шведкой Юханной Ларссон в финале парного разряда теннисного турнира в Окленде (Новая Зеландия), призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.

В полуфинале Схюрс и Воракова переиграли канадку Габриэлу Дабровски и китаянку Ян Чжаосюань со счетом 7:5, 6:2. Матч продолжался 1 час 24 минуты.

Бертенс и Ларссон в полуфинале должны были встречаться с бельгийкой Кирстен Флипкенс и латвийкой Еленой Остапенко, которые в итоге снялись с турнира.
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