Схюрс/Воракова сыграют с Бертенс/Ларссон в финале теннисного турнира в Окленде
МОСКВА, 6 янв —
Р-Спорт. Голландка Деми Схюрс и чешка Рената Воракова сыграют с голландкой Кики Бертенс и шведкой Юханной Ларссон в финале парного разряда теннисного турнира в Окленде (Новая Зеландия), призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.
В полуфинале Схюрс и Воракова переиграли канадку Габриэлу Дабровски и китаянку Ян Чжаосюань со счетом 7:5, 6:2. Матч продолжался 1 час 24 минуты.
Бертенс и Ларссон в полуфинале должны были встречаться с бельгийкой Кирстен Флипкенс и латвийкой Еленой Остапенко, которые в итоге снялись с турнира.
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