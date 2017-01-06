Гарбин Мугуруса: Надеюсь, что травма бедра не помешает мне выступить в Мельбурне

«Выходя на корт, я чувствовала небольшой дискомфорт в области бедра. Возможно, это связано с тем, что я провела много сложных поединков и очень устала. В любом случае, считаю, что сегодня я была далеко не на пике своих возможностей. Ализе, в свою очередь, показала весьма хороший теннис. Главное, чтобы эта травма не помешала мне принять участие в Открытом чемпионате Австралии», — приводит слова испанки официальный сайт WTA.