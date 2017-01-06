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https://sport.mail.ru/news/tennis/28347322/
6 января 2017, 13:56 | Теннис | GoTennis.ru

Гарбин Мугуруса: Надеюсь, что травма бедра не помешает мне выступить в Мельбурне

Испанская теннисистка Гарбин Мугуруса, завершившая выступление на турнире в Брисбене по причине травмы бедра, прокомментировала свой полуфинальный матч против француженки Ализе Корне.

Испанская теннисистка <span class=error>Гарбин</span> Мугуруса завершившая выступление на турнире в Брисбене по причине травмы бедра прокомментировала свой полуфинальный матч против француженки <span class=error>Ализе</span> Корне. Увеличить
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«Выходя на корт, я чувствовала небольшой дискомфорт в области бедра. Возможно, это связано с тем, что я провела много сложных поединков и очень устала. В любом случае, считаю, что сегодня я была далеко не на пике своих возможностей. Ализе, в свою очередь, показала весьма хороший теннис. Главное, чтобы эта травма не помешала мне принять участие в Открытом чемпионате Австралии», — приводит слова испанки официальный сайт WTA.
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