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https://sport.mail.ru/news/tennis/28346929/
6 января 2017, 12:55 | Теннис | Р-Спорт

Димитров победил Тима в четвертьфинале теннисного турнира в Брисбене

МОСКВА, 6 янв — Р-Спорт. Болгарин Григор Димитров вышел в полуфинал теннисного турнира в Брисбене (Австралия), призовой фонд которого составляет около 440 тысяч долларов.

В четвертьфинале Димитров (7-й сеяный) победил австрийца Доминика Тима (4) со счетом 6:3, 4:6, 6:3. Теннисисты провели на корте 2 часа 4 минуты.

В полуфинале Димитров сыграет с победителем матча канадца Милоша Раонича (1) с испанцем Рафаэлем Надалем (5).
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