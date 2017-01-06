Сборная Германии победила команду Великобритании в матче теннисного Кубка Хопмана
МОСКВА, 6 янв —
Р-Спорт. Сборная Германии по теннису победила команду Великобритании в матче группового этапа Кубка Хопмана, который проходит в австралийском городе Перт.
В пятницу британка Хитер Уотсон победила немку Андреа Петкович со счетом 6:2, 7:6 (7:3). Немец Александр Зверев переиграл британца Дэниела Эванса — 6:4, 6:3. В решающей встрече Петкович и Зверев победили Уотсон и Эванса — 4:2, 4:2.
Обе команды ранее лишились шансов на выход в финал турнира.
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