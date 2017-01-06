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https://sport.mail.ru/news/tennis/28346837/
6 января 2017, 12:43 | Теннис | Р-Спорт

Сборная Германии победила команду Великобритании в матче теннисного Кубка Хопмана

МОСКВА, 6 янв — Р-Спорт. Сборная Германии по теннису победила команду Великобритании в матче группового этапа Кубка Хопмана, который проходит в австралийском городе Перт.

В пятницу британка Хитер Уотсон победила немку Андреа Петкович со счетом 6:2, 7:6 (7:3). Немец Александр Зверев переиграл британца Дэниела Эванса — 6:4, 6:3. В решающей встрече Петкович и Зверев победили Уотсон и Эванса — 4:2, 4:2.

Обе команды ранее лишились шансов на выход в финал турнира.
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