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6 января 2017, 12:40 | Теннис | Р-Спорт

Дзаламидзе и Кудерметова не смогли пробиться в финал в парах на турнире в Шэньчжэне

МОСКВА, 6 янв — Р-Спорт. Россиянки Натела Дзаламидзе и Вероника Кудерметова не смогли выйти в финал в парном разряде на теннисном турнире в Шэньчжэне (Китай), призовой фонд которого превышает 625 тысяч долларов.

В полуфинале российский дуэт проиграл чешке Андреа Главачковой и китаянке Пэн Шуай со счетом 4:6, 2:6. Матч продолжался чуть более часа.

В финале Главачкова и Пэн Шуай сыграют с дуэтом Ралука Олару/Ольга Савчук (Румыния/Украина).
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