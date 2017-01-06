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6 января 2017, 12:06 | Теннис | Р-Спорт

Американка Лорен Дэвис вышла в финал теннисного турнира в Окленде

МОСКВА, 6 янв — Р-Спорт. Американка Лорен Дэвис вышла в финал теннисного турнира в Окленде (Новая Зеландия), призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.

Дэвис в полуфинале встречалась с седьмой ракеткой турнира латвийкой Еленой Остапенко. При счете 4:6, 6:4, 4:1 в пользу Дэвис латвийка отказалась от продолжения борьбы.

В финале Дэвис сыграет с победительницей матча немки Юлии Гёргес и хорватки Аны Конюх (8-я сеяная).
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