Американка Лорен Дэвис вышла в финал теннисного турнира в Окленде

Дэвис в полуфинале встречалась с седьмой ракеткой турнира латвийкой Еленой Остапенко. При счете 4:6, 6:4, 4:1 в пользу Дэвис латвийка отказалась от продолжения борьбы.

В финале Дэвис сыграет с победительницей матча немки Юлии Гёргес и хорватки Аны Конюх (8-я сеяная).