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https://sport.mail.ru/news/tennis/28345711/
6 января 2017, 12:05 | Теннис | Р-Спорт

Мугуруса не смогла доиграть полуфинал с Корне на теннисном турнире в Брисбене

МОСКВА, 6 янв — Р-Спорт. Испанка Гарбинье Мугуруса из-за травмы бедра не смогла доиграть полуфинальный матч на теннисном турнире в Брисбене (Австралия), призовой фонд которого превышает 890 тысяч долларов.

В пятницу четвертая ракетка турнира в полуфинале встречалась с француженкой Ализе Корне. При счете 4:1 в пользу Корне испанка отказалась от продолжения борьбы.

Соперницей Корне в финале будет победительница матча Каролина Плишкова (Чехия, 3-я сеяная) — Элина Свитолина (Украина, 6).
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