Мугуруса не смогла доиграть полуфинал с Корне на теннисном турнире в Брисбене
МОСКВА, 6 янв —
Р-Спорт. Испанка Гарбинье Мугуруса из-за травмы бедра не смогла доиграть полуфинальный матч на теннисном турнире в Брисбене (Австралия), призовой фонд которого превышает 890 тысяч долларов.
В пятницу четвертая ракетка турнира в полуфинале встречалась с француженкой Ализе Корне. При счете 4:1 в пользу Корне испанка отказалась от продолжения борьбы.
Соперницей Корне в финале будет победительница матча Каролина Плишкова (Чехия, 3-я сеяная) — Элина Свитолина (Украина, 6).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter