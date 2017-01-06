Чешка Катерина Синякова пробилась в финал теннисного турнира в Шэньчжэне
МОСКВА, 6 янв —
Р-Спорт. Чешка Катерина Синякова стала первой финалисткой теннисного турнира в Шэньчжэне (Китай), призовой фонд которого превышает 625 тысяч долларов.
В полуфинале Синякова в пятницу победила третью ракетку турнира британку Йоханну Конту со счетом 1:6, 6:4, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 43 минуты.
В финале чешка сыграет с победительницей матча Элисон Риске (США, 8-я сеяная) — Камила Джорджи (Италия).
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