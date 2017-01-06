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https://sport.mail.ru/news/tennis/28345642/
6 января 2017, 12:05 | Теннис | Р-Спорт

Чешка Катерина Синякова пробилась в финал теннисного турнира в Шэньчжэне

МОСКВА, 6 янв — Р-Спорт. Чешка Катерина Синякова стала первой финалисткой теннисного турнира в Шэньчжэне (Китай), призовой фонд которого превышает 625 тысяч долларов.

В полуфинале Синякова в пятницу победила третью ракетку турнира британку Йоханну Конту со счетом 1:6, 6:4, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 43 минуты.

В финале чешка сыграет с победительницей матча Элисон Риске (США, 8-я сеяная) — Камила Джорджи (Италия).
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