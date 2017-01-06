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https://sport.mail.ru/news/tennis/28345547/
6 января 2017, 12:02 | Теннис | Р-Спорт

Александрова вышла во второй круг квалификации теннисного турнира в Хобарте

МОСКВА, 6 янв — Р-Спорт. Россиянка Екатерина Александрова пробилась во второй раунд квалификации теннисного турнира в Хобарте (Австралия), призовой фонд которого составляет более 225 тысяч долларов.

В первом круге квалификации Александрова за 1 час 40 минут победила словенку Далилу Якупович со счетом 6:4, 3:6, 6:4.

Следующей соперницей россиянки будет японка Риса Одзаки.

Другая представительница России Анастасия Пивоварова на старте квалификации уступила австрийке Барбаре Хаас со счетом 7:5, 5:7, 6:7 (4:7).
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