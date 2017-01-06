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6 января 2017, 12:00 | Теннис | Р-Спорт

Макарова и Веснина пробились в финал в парах на теннисном турнире в Брисбене

МОСКВА, 6 янв — Р-Спорт. Олимпийские чемпионки россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина вышли в финал в парном разряде на теннисном турнире в Брисбене (Австралия), призовой фонд которого превышает 890 тысяч долларов.

<em>МОСКВА 6 <span class=error>янв</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr></em> Олимпийские чемпионки россиянки Екатерина <span class=error>Макарова</span> и Елена <span class=error>Веснина</span> вышли в финал в парном разряде на теннисном турнире в Брисбене (Австралия) призовой фонд которого превышает 890 тысяч долларов. Увеличить
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В полуфинале россиянки за 1 час 3 минуты победили американку Эбигейл Спирс и словенку Катарину Среботник со счетом 6:1, 6:3.

В финале Макарова и Веснина сыграют с американкой Бетани Маттек-Сандс и индианкой Саней Мирзой, в полуфинале переигравшими немку Лауру Зигемунд и представительницу Тайваня Си Сувей — 6:4, 6:3.
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