Макарова и Веснина пробились в финал в парах на теннисном турнире в Брисбене
МОСКВА, 6 янв —
Р-Спорт. Олимпийские чемпионки россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина вышли в финал в парном разряде на теннисном турнире в Брисбене (Австралия), призовой фонд которого превышает 890 тысяч долларов.
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В полуфинале россиянки за 1 час 3 минуты победили американку Эбигейл Спирс и словенку Катарину Среботник со счетом 6:1, 6:3.
В финале Макарова и Веснина сыграют с американкой Бетани
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