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https://sport.mail.ru/news/tennis/28345319/
6 января 2017, 11:59 | Теннис | Р-Спорт

Японец Кэй Нисикори вышел в полуфинал теннисного турнира в Брисбене

МОСКВА, 6 янв — Р-Спорт. Японец Кэй Нисикори пробился в полуфинал теннисного турнира в Брисбене (Австралия), призовой фонд которого составляет около 440 тысяч долларов.

В четвертьфинале Нисикори, посеянный третьим, победил австралийца Джордана Томпсона со счетом 6:1, 6:1. Матч продолжался один час две минуты.

В полуфинале японец сыграет со второй ракеткой турнира швейцарцем Станисласом Вавринкой.
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