Японец Кэй Нисикори вышел в полуфинал теннисного турнира в Брисбене
МОСКВА, 6 янв —
Р-Спорт. Японец Кэй Нисикори пробился в полуфинал теннисного турнира в Брисбене (Австралия), призовой фонд которого составляет около 440 тысяч долларов.
В четвертьфинале Нисикори, посеянный третьим, победил австралийца Джордана Томпсона со счетом 6:1, 6:1. Матч продолжался один час две минуты.
В полуфинале японец сыграет со второй ракеткой турнира швейцарцем Станисласом Вавринкой.
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