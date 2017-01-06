Швейцарец Вавринка пробился в полуфинал теннисного турнира в Брисбене
МОСКВА, 6 янв —
Р-Спорт. Швейцарский теннисист Станислас Вавринка вышел в полуфинал турнира в австралийском Брисбене, призовой фонд которого составляет около 440 тысяч долларов.
В четвертьфинале Вавринка (2-й номер посева) переиграл британца Кайла Эдмунда со счетом 6:7 (2:7), 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 36 минут.
За выход в финал соревнований швейцарец поспорит с победителем пары Кэй Нисикори (Япония) — Джордан Томпсон (Австралия).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter