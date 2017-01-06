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https://sport.mail.ru/news/tennis/28344983/
6 января 2017, 11:30 | Теннис | Р-Спорт

Швейцарец Вавринка пробился в полуфинал теннисного турнира в Брисбене

МОСКВА, 6 янв — Р-Спорт. Швейцарский теннисист Станислас Вавринка вышел в полуфинал турнира в австралийском Брисбене, призовой фонд которого составляет около 440 тысяч долларов.

В четвертьфинале Вавринка (2-й номер посева) переиграл британца Кайла Эдмунда со счетом 6:7 (2:7), 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 36 минут.

За выход в финал соревнований швейцарец поспорит с победителем пары Кэй Нисикори (Япония) — Джордан Томпсон (Австралия).
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