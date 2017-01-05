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https://sport.mail.ru/news/tennis/28343645/
5 января 2017, 21:56 | Теннис | Чемпионат.com

Бедене на трёх тай-брейках за 3 часа одолел Клижана в Ченнае

Британец Аляж Бедене во втором круге турнира в Ченнае в упорной борьбе переиграл словака Мартина Клижана (4) со счётом 7:6 (7:3), 6:7 (3:7), 7:6 (7:2).

Поединок продолжался 3 часа 4 минуты. 27-летний уроженец Любляны, занимающий 101-е место в рейтинге АТР, исполнила 14 эйсов, допустил 4 двойные ошибки. Оба соперника сделали по 3 брейка.

Следующим соперником Бедене станет француз Бенуа Пэр (5).
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