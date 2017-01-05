Поспишил и Штепанек без борьбы вышли в финал теннисного турнира в Дохе в парах
Канадец Вашек Поспишил и чех Радек Штепанек без борьбы вышли в финал парного разряда на теннисном турнире в Дохе, призовой фонд которого превышает 1,2 миллиона долларов.
Поспишил и Штепанек, посеянные под третьим номером, в полуфинале должны были сыграть с испанцами Николасом Альмагро и Фернандо Вердаско, которые в итоге снялись с турнира.
Соперниками Поспишила и Штепанека по финалу станут французы Фабрис Мартен и Жереми Шарди.
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