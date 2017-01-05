Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/28343588/
5 января 2017, 21:34 | Теннис | Р-Спорт

Поспишил и Штепанек без борьбы вышли в финал теннисного турнира в Дохе в парах

Канадец Вашек Поспишил и чех Радек Штепанек без борьбы вышли в финал парного разряда на теннисном турнире в Дохе, призовой фонд которого превышает 1,2 миллиона долларов.

Поспишил и Штепанек, посеянные под третьим номером, в полуфинале должны были сыграть с испанцами Николасом Альмагро и Фернандо Вердаско, которые в итоге снялись с турнира.

Соперниками Поспишила и Штепанека по финалу станут французы Фабрис Мартен и Жереми Шарди.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
23 декабря

Победу российских фигуристов отдали паре из Италии

Фигуристка Медведева: японки часто падают в обморок при виде фигуристов

Женитьба Пелагеи и Телегина вошла в топ-10 самых громких свадеб года