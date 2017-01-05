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https://sport.mail.ru/news/tennis/28342939/
5 января 2017, 19:36 | Теннис | Чемпионат.com

Пэр вышел в четвертьфинал турнира в Ченнае, победив Бхамбри

Француз Бенуа Пэр (5) во втором круге турнира в Ченнае уверенно переиграл индийца Юки Бхамбри (Q) со счётом 6:3, 6:4.

Теннисисты провели на корте 1 час 25 минут. 27-летний уроженец Авиньона, занимающий 47-е место в рейтинге АТР, сделал 12 эйсов, допустил 3 двойные ошибки, отыграл все 7 брейк-пойнтов и сделал 2 брейка.

В четвертьфинале Пэр сыграет либо с британцем Аляжем Бедене, либо со словаком Мартином Клижаном (4).
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