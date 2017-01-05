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5 января 2017, 19:36 | Теннис | Чемпионат.com

Джокович победил Штепанека и вышел в полуфинал турнира в Дохе

Серб Новак Джокович (2) в четвертьфинале турнира в Дохе уверенно переиграл чеха Радека Штепанека (Q) со счётом 6:3, 6:3.

Серб <span class=error>Новак</span> Джокович (2) в четвертьфинале турнира в Дохе уверенно переиграл чеха <span class=error>Радека</span> <span class=error>Штепанека</span> (Q) со счётом 6:3 6:3. Увеличить
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Поединок продолжался 1 час 31 минуту. 29-летний белградец, занимающий второе место в рейтинге АТР, сделал 3 эйса, допустил столько же двойных ошибок, реализовал 4 брейк-пойнта из 6 и проиграл 1 гейм на своей подаче.

За выход в финал Джокович поспорит с испанцем Фернандо Вердаско.
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