Джокович победил Штепанека и вышел в полуфинал турнира в Дохе
Серб Новак Джокович (2) в четвертьфинале турнира в Дохе уверенно переиграл чеха Радека Штепанека (Q) со счётом 6:3, 6:3.
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Поединок продолжался 1 час 31 минуту. 29-летний белградец, занимающий второе место в рейтинге АТР, сделал 3 эйса, допустил столько же двойных ошибок, реализовал 4
За выход в финал Джокович поспорит с испанцем Фернандо Вердаско.
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