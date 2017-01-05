Джокович победил Штепанека и вышел в полуфинал турнира в Дохе

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Поединок продолжался 1 час 31 минуту. 29-летний белградец, занимающий второе место в рейтинге АТР, сделал 3 эйса, допустил столько же двойных ошибок, реализовал 4 брейк-пойнта из 6 и проиграл 1 гейм на своей подаче.



За выход в финал Джокович поспорит с испанцем Фернандо Вердаско.



