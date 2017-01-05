Мартен и Шарди стали первыми финалистами теннисного турнира в Дохе в парах
Французы Фабрис Мартен и Жереми Шарди стали первыми финалистами парного разряда на теннисном турнире в Дохе, призовой фонд которого превышает 1,2 миллиона долларов.
Мартен и Шарди в полуфинале обыграли первую пару турнира британца Джейми Маррея и бразильца Бруно Соареса со счетом 7:6 (7:3), 7:6 (8:6). Матч продолжался 1 час 37 минут.
Позже в четверг во втором полуфинале встретятся Вашек Поспишил/Радек Штепанек (Канада/Чехия, 3-й номер посева) и Николас Альмагро/Фернандо Вердаско (Испания).
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