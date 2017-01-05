Сборная США одержала 3-ю победу кряду на Кубке Хопмана, переиграв Австралию
Американцы Коко Вандевеге и Джек Сок в миксте разгромили австралийцев Дарью Гаврилову и Мэттью Эбдена со счётом 4:1, 4:1 в матче группового этапа Кубка Хопмана.
Таким образом, сборная США победила команду Австралии со счётом 2−1. Ранее Сок разгромил Ника Кирьоса, а Вандевеге уступила Гавриловой.
Американцы одержали третью победу кряду, а команда Австралии потерпела третье поражение.
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