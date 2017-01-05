Тарпищев: Результаты сборной РФ на Кубке Федерации зависят от решений Мыскиной
МОСКВА, 5 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Женская сборная России по теннису способна обыграть любого соперника, но результаты ее выступления на Кубке Федерации во многом зависят от решений капитана Анастасии Мыскиной. Об этом ТАСС заявил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.
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В апреле 2016-го сборная России впервые с 1998 года покинула Мировую группу Кубка Федерации. Первый матч в 2017 году команда проведет против сборной Тайваня в феврале.
«У нас очень сильная женская сборная. Одна из сильнейших в мире, так что наши девчонки могут выиграть все. Могут обыграть любого соперника, — сказал Тарпищев. — Так что результаты нашей сборной на Кубке Федерации во многом зависят от капитана (Анастасии Мыскиной), от ее решений».
Говоря о задачах мужской сборной в новом сезоне, собеседник ТАСС отметил, что победы не являются приоритетом. «У нас молодая команда, которой надо дать время набраться опыта. Сейчас мы бьемся за качество игры, а не за результат. Мы думаем о будущем, и это творческий вопрос. Поэтому говорить о больших победах на Кубке Дэвиса в 2017 году не стоит», — сказал Тарпищев.
Ранее глава ФТР сообщил ТАСС, что теннисисты Андрей Кузнецов, Андрей Рублев, Константин Кравчук и Евгений Донской должны сыграть за сборную России против команды Сербии в матче первого круга Мировой группы Кубка Дэвиса в феврале, который пройдет в городе Ниш.
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