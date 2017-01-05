Тарпищев: результаты сборной РФ на Кубке Федерации зависят от решений Мыскиной

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В апреле 2016-го сборная России впервые с 1998 года покинула Мировую группу Кубка Федерации. Первый матч в 2017 году команда проведет против сборной Тайваня в феврале.

«У нас очень сильная женская сборная. Одна из сильнейших в мире, так что наши девчонки могут выиграть все. Могут обыграть любого соперника, — сказал Тарпищев. — Так что результаты нашей сборной на Кубке Федерации во многом зависят от капитана (Анастасии Мыскиной), от ее решений».

Говоря о задачах мужской сборной в новом сезоне, собеседник ТАСС отметил, что победы не являются приоритетом. «У нас молодая команда, которой надо дать время набраться опыта. Сейчас мы бьемся за качество игры, а не за результат. Мы думаем о будущем, и это творческий вопрос. Поэтому говорить о больших победах на Кубке Дэвиса в 2017 году не стоит», — сказал Тарпищев.

Ранее глава ФТР сообщил ТАСС, что теннисисты Андрей Кузнецов, Андрей Рублев, Константин Кравчук и Евгений Донской должны сыграть за сборную России против команды Сербии в матче первого круга Мировой группы Кубка Дэвиса в феврале, который пройдет в городе Ниш.