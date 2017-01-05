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https://sport.mail.ru/news/tennis/28340937/
5 января 2017, 15:31 | Теннис | Р-Спорт

Победитель юниорского Australian Open-2016 обвиняется в участии в договорном матче

Действующий победитель Открытого чемпионата Австралии по теннису среди юниоров австралиец Оливер Андерсон обвиняется в участии в договорном матче, сообщает Sydney Morning Herald.

Сообщается, что 18-летний Андерсон подозревается в участии в договорном матче на турнире серии «Челленджер», который прошел в октябре в Траралгоне. По данным следствия, Андерсон должен был проиграть первый сет в матче первого круга турнира против своего соотечественника Харрисона Ломбе. Так и произошло, хотя матч в итоге завершился его победой — 4:6, 6:0, 6:2.

После проведенного расследования молодому теннисисту были предъявлены обвинения. Судебное слушание, на котором Андерсон даст показания, состоится 2 марта.

Андерсон сейчас занимает 743 место в мировом рейтинге.
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