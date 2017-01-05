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https://sport.mail.ru/news/tennis/28339123/
5 января 2017, 13:33 | Теннис | Р-Спорт

Канадец Милош Раонич вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Брисбене

Канадец Милош Раонич вышел в четвертьфинал теннисного турнира в австралийском Брисбене, призовой фонд которого превышает 435 тысяч долларов.

Раонич, который является первой ракеткой турнира, в матче второго круга обыграла аргентинца Диего Шварцмана — 6:3, 6:2. На корте соперники провели 1 час 10 минут.

Следующим соперником Раонича станет победитель встречи Миша Зверев (Германия) — Рафаэль Надаль (Испания, 5-й номер посева).
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