Канадец Милош Раонич вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Брисбене
Канадец Милош Раонич вышел в четвертьфинал теннисного турнира в австралийском Брисбене, призовой фонд которого превышает 435 тысяч долларов.
Раонич, который является первой ракеткой турнира, в матче второго круга обыграла аргентинца Диего Шварцмана — 6:3, 6:2. На корте соперники провели 1 час 10 минут.
Следующим соперником Раонича станет победитель встречи Миша Зверев (Германия) — Рафаэль Надаль (Испания, 5-й номер посева).
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