Сборная Испании победила команду Чехии в матче Кубка Хопмана в Перте
Сборная Испании победила команду Чехии в матче Кубка Хопмана в Перте со счётом 2−1.
В первой встрече чешка Люция Градецка обыграла испанку Лару Арруабаррену со счётом 6:2, 6:4.
Испанец Фелисьяно Лопес сравнял счёт в матче, победив Адама Павлашека со счётом 7:6 (7:5), 6:4.
В миксте Лопес и Градецка оказались сильнее со счётом 4:2, 4:1.
Ранее из группы B в финал вышла сборная США.
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