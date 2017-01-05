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5 января 2017, 13:21 | Теннис | Чемпионат.com

Сборная Испании победила команду Чехии в матче Кубка Хопмана в Перте

Сборная Испании победила команду Чехии в матче Кубка Хопмана в Перте со счётом 2−1.

В первой встрече чешка Люция Градецка обыграла испанку Лару Арруабаррену со счётом 6:2, 6:4.

Испанец Фелисьяно Лопес сравнял счёт в матче, победив Адама Павлашека со счётом 7:6 (7:5), 6:4.

В миксте Лопес и Градецка оказались сильнее со счётом 4:2, 4:1.

Ранее из группы B в финал вышла сборная США.
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