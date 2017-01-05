Сборная Испании победила команду Чехии в матче Кубка Хопмана в Перте

«Советский спорт» поздравляет великого российского тренера Олега Романцева с днем рождения. Зная умение Олега Ивановича не только играть в футбол и тренировать, но и прекрасно говорить, мы вспоминаем несколько важных цитат экс-главного тренера «Спартака» и сборной России.