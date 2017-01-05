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https://sport.mail.ru/news/tennis/28338708/
5 января 2017, 13:10 | Теннис | Чемпионат.com

Градецка победила Арруабаррену, Ф. Лопес — Павлашека в матче Кубка Хопмана

Чешка Люция Градецка обыграла испанку Лару Арруабаррену в первом матче противостояния в рамках Кубка Хопмана в Перте со счётом 6:2, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 15 минут.

Испанец Фелисьяно Лопес сравнял счёт в матче, за 1 час 27 минут победив Адама Павлашека со счётом 7:6 (7:5), 6:4.

Победитель противостояния определится в матче смешанных пар. В группе B также выступают сборные США и Австралии.
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