Встреча продолжалась 1 час 15 минут.



Испанец Фелисьяно Лопес сравнял счёт в матче, за 1 час 27 минут победив Адама Павлашека со счётом 7:6 (7:5), 6:4.



Победитель противостояния определится в матче смешанных пар. В группе B также выступают сборные США и Австралии.