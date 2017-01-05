Хорватка Ана Конюх вышла в полуфинал теннисного турнира в Окленде

В четвертьфинальном матче в четверг Конюх провела на корте всего 20 минут, перед тем как ее соперница японка Наоми Осака снялась из-за травмы при счете 0:3 в первом сете.

В полуфинале Конюх, посеянная на турнире под восьмым номером, сыграет с победительницей пары Каролина Возняцки (Дания) — Юлия Гёргес (Германия).

Ранее в другом четвертьфинале американка Лорен Дэвис обыграла чешку Барбору Стрыцову (4-й номер посева) со счетом 6:1, 7:6 (7:4) и в полуфинале встретится с латвийской теннисисткой Еленой Остапенко (7), одолевшей Мэдисон Бренгл из США — 7:5, 6:3.