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https://sport.mail.ru/news/tennis/28338281/
5 января 2017, 12:48 | Теннис | Р-Спорт

Словачка Цибулкова уступила Корне в ¼ финала теннисного турнира в Брисбене

Словачка Доминика Цибулкова уступила француженке Ализе Корне в ¼ финала теннисного турнира в австралийском Брисбене, призовой фонд которого превышает 890 тысяч долларов.

В четверг Цибулкова (второй номер посева) проиграла Корне со счетом 3:6, 5:7. Встреча продолжалась 2 часа 3 минуты.

За выход в финал соревнований 26-летняя Корне поспорит с победителем пары Светлана Кузнецова (Россия) — Гарбинье Мугуруса (Испания).
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