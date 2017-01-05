Словачка Цибулкова уступила Корне в ¼ финала теннисного турнира в Брисбене
Словачка Доминика Цибулкова уступила француженке Ализе Корне в ¼ финала теннисного турнира в австралийском Брисбене, призовой фонд которого превышает 890 тысяч долларов.
В четверг Цибулкова (второй номер посева) проиграла Корне со счетом 3:6, 5:7. Встреча продолжалась 2 часа 3 минуты.
За выход в финал соревнований 26-летняя Корне поспорит с победителем пары Светлана Кузнецова (Россия) — Гарбинье Мугуруса (Испания).
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