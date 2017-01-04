Энди Маррей вышел в ¼ финала турнира в Дохе
Британский теннисист Энди Маррей преодолел барьер второго круга соревнований в Дохе (Катар), победив в двух партиях австрийца Геральда Мельцера, — 7/6 (6), 7/5.
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Поединок продлился 2 час 23 минуты. Первая ракетка мира, 29-летний Энди, записал в свой актив четыре брейка и десять подач навылет. 26-летний Мельцер, занимающий 68-ю строчку мировой табели о рангах, трижды брал подачу оппонента, совершил два эйса и три двойные ошибки. Это была первая очная встреча игроков.
В четвертьфинале турнира Qatar ExxonMobil Open Маррей померится силами с испанцем Николасом Альмагро.
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