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https://sport.mail.ru/news/tennis/28337013/
4 января 2017, 22:25 | Теннис | GoTennis.ru

Энди Маррей вышел в ¼ финала турнира в Дохе

Британский теннисист Энди Маррей преодолел барьер второго круга соревнований в Дохе (Катар), победив в двух партиях австрийца Геральда Мельцера, — 7/6 (6), 7/5.

Британский теннисист <span class=error>Энди</span> <span class=error>Маррей</span> преодолел барьер второго круга соревнований в Дохе (Катар) победив в двух партиях австрийца <span class=error>Геральда</span> <span class=error>Мельцера</span> — 7/6 (6) 7/5. Увеличить
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Поединок продлился 2 час 23 минуты. Первая ракетка мира, 29-летний Энди, записал в свой актив четыре брейка и десять подач навылет. 26-летний Мельцер, занимающий 68-ю строчку мировой табели о рангах, трижды брал подачу оппонента, совершил два эйса и три двойные ошибки. Это была первая очная встреча игроков.

В четвертьфинале турнира Qatar ExxonMobil Open Маррей померится силами с испанцем Николасом Альмагро.
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