Энди Маррей вышел в ¼ финала турнира в Дохе

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Поединок продлился 2 час 23 минуты. Первая ракетка мира, 29-летний Энди, записал в свой актив четыре брейка и десять подач навылет. 26-летний Мельцер, занимающий 68-ю строчку мировой табели о рангах, трижды брал подачу оппонента, совершил два эйса и три двойные ошибки. Это была первая очная встреча игроков.

В четвертьфинале турнира Qatar ExxonMobil Open Маррей померится силами с испанцем Николасом Альмагро.