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https://sport.mail.ru/news/tennis/28336967/
4 января 2017, 21:44 | Теннис | GoTennis.ru

Доха. Карен Хачанов на двух тай-брейках проиграл Иво Карловичу

Российский теннисист Карен Хачанов не смог преодолеть барьер второго раунда турнира в Дохе, уступив в двух сетах хорвату Иво Карловичу, — 6/7 (3), 6/7 (3).

Российский теннисист <span class=error>Карен</span> <span class=error>Хачанов</span> не смог преодолеть барьер второго раунда турнира в Дохе уступив в двух сетах хорвату <span class=error>Иво</span> Карловичу — 6/7 (3) 6/7 (3). Увеличить
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Матч продолжался 1 час 29 минут. 53-я ракетка мира, 20-летний Хачанов, совершил 13 эйсов и четырежды ошибался при подаче. 37-летний Иво, занимающий 20-е место в рейтинге АТР, 16 раз подавал навылет и допустил четыре двойные ошибки. Хорватский игрок увеличил отрыв в личных встречах соперников — 3:0.

В четвертьфинале соревнований Qatar ExxonMobil Open Карлович сразится с испанцем Фернандо Вердаско.
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