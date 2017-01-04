Доха. Карен Хачанов на двух тай-брейках проиграл Иво Карловичу
Российский теннисист Карен Хачанов не смог преодолеть барьер второго раунда турнира в Дохе, уступив в двух сетах хорвату Иво Карловичу, — 6/7 (3), 6/7 (3).
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Матч продолжался 1 час 29 минут. 53-я ракетка мира, 20-летний Хачанов, совершил 13 эйсов и четырежды ошибался при подаче. 37-летний Иво, занимающий 20-е место в рейтинге АТР, 16 раз подавал навылет и допустил четыре двойные ошибки. Хорватский игрок увеличил отрыв в личных встречах соперников — 3:0.
В четвертьфинале соревнований Qatar ExxonMobil Open Карлович сразится с испанцем Фернандо Вердаско.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter