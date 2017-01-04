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4 января 2017, 20:20 | Теннис | GoTennis.ru

Доха. Томаш Бердых оказался сильнее Иржи Веселы

Чешский теннисист Томаш Бердых прошёл в четвертьфинал турнира в Дохе (Катар), обыграв в трёх сетах своего соотечественника Иржи Веселы, — 7/6 (5), 1/6, 6/1.

Чешский теннисист <span class=error>Томаш</span> <span class=error>Бердых</span> прошёл в четвертьфинал турнира в Дохе (Катар) обыграв в трёх сетах своего соотечественника <span class=error>Иржи</span> Веселы — 7/6 (5) 1/6 6/1. Увеличить
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Матч продлился 1 час 45 минут. Десятый номер рейтинга АТР, 31-летний Томаш, сделал два брейка и 13 эйсов, трижды ошибившись при подаче. 23-летний Веселы, занимающий 55-ю позицию в мировой классификации, два раза брал подачу соперника, совершил девять эйсов и две двойные ошибки. Бердых остаётся лидером в личных встречах игроков — 4:0.

В поединке за выход в полуфинал соревнований Qatar ExxonMobil Open Бердых сыграет с сильнейшим в противостоянии немца Дастина Брауна и француза Жо-Вилфрида Цонга.
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