Доха. Томаш Бердых оказался сильнее Иржи Веселы
Чешский теннисист Томаш Бердых прошёл в четвертьфинал турнира в Дохе (Катар), обыграв в трёх сетах своего соотечественника Иржи Веселы, — 7/6 (5), 1/6, 6/1.
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Матч продлился 1 час 45 минут. Десятый номер рейтинга АТР, 31-летний Томаш, сделал два брейка и 13 эйсов, трижды ошибившись при подаче. 23-летний Веселы, занимающий 55-ю позицию в мировой классификации, два раза брал подачу соперника, совершил девять эйсов и две двойные ошибки. Бердых остаётся лидером в личных встречах игроков — 4:0.
В поединке за выход в полуфинал соревнований Qatar ExxonMobil Open Бердых сыграет с сильнейшим в противостоянии немца Дастина Брауна и француза
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