Доха. Томаш Бердых оказался сильнее Иржи Веселы

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Матч продлился 1 час 45 минут. Десятый номер рейтинга АТР, 31-летний Томаш, сделал два брейка и 13 эйсов, трижды ошибившись при подаче. 23-летний Веселы, занимающий 55-ю позицию в мировой классификации, два раза брал подачу соперника, совершил девять эйсов и две двойные ошибки. Бердых остаётся лидером в личных встречах игроков — 4:0.