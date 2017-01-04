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https://sport.mail.ru/news/tennis/28336291/
4 января 2017, 19:31 | Теннис | GoTennis.ru

Новак Джокович продолжает выступление на турнире в Дохе

Сербский теннисист Новак Джокович преодолел барьер второго круга соревнований в Дохе (Катар), победив в двух партиях аргентинца Орасио Себальоса, — 6/3, 6/4.

Сербский теннисист <span class=error>Новак</span> Джокович преодолел барьер второго круга соревнований в Дохе (Катар) победив в двух партиях аргентинца <span class=error>Орасио</span> Себальоса — 6/3 6/4. Увеличить
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За время матча, продлившегося 1 час 12 минут, вторая ракетка мира, 29-летний Новак, записал в свой актив два брейка и четыре эйса, один раз ошибившись при подаче. 31-летний Себальос, занимающий 71-ю позицию в мировой классификации, совершил четыре эйса и две двойные ошибки. Это была первая очная встреча игроков.

В четвертьфинале турнира Qatar ExxonMobil Open Джокович сразится с чехом Радеком Штепанеком.
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