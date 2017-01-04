Новак Джокович продолжает выступление на турнире в Дохе

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

За время матча, продлившегося 1 час 12 минут, вторая ракетка мира, 29-летний Новак, записал в свой актив два брейка и четыре эйса, один раз ошибившись при подаче. 31-летний Себальос, занимающий 71-ю позицию в мировой классификации, совершил четыре эйса и две двойные ошибки. Это была первая очная встреча игроков.

В четвертьфинале турнира Qatar ExxonMobil Open Джокович сразится с чехом Радеком Штепанеком.