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4 января 2017, 18:50 | Теннис | GoTennis.ru

Радек Штепанек стал самым возрастным участником ¼ финала соревнований АТР с 1995 года

Чешский теннисист Радек Штепанек преодолел барьер второго круга турнира в Дохе (Катар), победив в двух партиях бельгийца Артура Де Грифа, — 6/3, 6/2.

Чешский теннисист <span class=error>Радек</span> <span class=error>Штепанек</span> преодолел барьер второго круга турнира в Дохе (Катар) победив в двух партиях бельгийца Артура Де Грифа — 6/3 6/2. Увеличить
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Матч продлился 1 час 19 минут. 107-й номер рейтинга АТР, 38-летний Радек, реализовал четыре брейк-пойнта и дважды ошибался при подаче. 24-летний Де Гриф, находящийся на 134-й строчке мировой табели о рангах, один раз взял подачу соперника, сделал пять эйсов и четыре двойные ошибки. Прежде между собой игроки не встречались.

В ¼ финала соревнований Qatar ExxonMobil Open Штепанек сыграет с победителем поединка аргентинца Орасио Себальоса и серба Новака Джоковича.

Стоит отметить, что чешский спортсмен стал самым возрастным четвертьфиналистом турнира АТР за 22 года. В сезоне-1995 в ¼ финала соревнований в Галле прошёл американец Джимми Коннорс.
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