Сборная Швейцарии нанесла поражение команде Германии в Кубке Хопмана

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В первом поединке 16-я ракетка мира, 35-летний Роджер Федерер, проиграл 19-летнему Александру Звереву, занимающему 24-е место в рейтинге АТР, — 6/7 (1), 7/6 (4), 6/7 (4).

Во втором матче 43-я ракетка мира, 19-летняя Белинда Бенчич, переиграла 29-летнюю Андреа Петкович, находящуюся на 55-й позиции в мировой классификации, — 6/3, 6/4.

В миксте дуэт в составе Роджера Федерера и Белинды Бенчич оказался сильнее Александра Зверева и Андреа Петкович — 4/1, 4/2.